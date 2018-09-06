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ЧС снят: Катев–Ивановск отходит от землетрясения
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ЧС снят: Катев–Ивановск отходит от землетрясения 

РИА «ФедералПресс» 15 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области, в городе прекратился чрезвычайный режим. Все муниципальные учреждения будут работать в своем обычном режиме.
Службами МЧС были приняты все необходимые меры. От проявления стихии никто не пострадал. Однако власти уже подсчитывают стоимость компенсации жителям, чьи дома оказались в опасной зоне. Всем, чье жилье пострадало в результате сейсмической активности, будет оказана необходимая помощь. Жители города почувствовали сейсмическую активность еще в 4 утра. Ближе всех к эпицентру землетрясения оказался небольшой населенный пункт Ореховка. Он располагался всего в 15 километрах от эпицентра подземных толчков.
Подземные толчки повторились в 12 часов 27 минут уже в Катав–Ивановском районе. По данным МЧС, интенсивность толчков составляла 4,6. Как известно, самое сильное землетрясение составляет 12 баллов. Тем не менее, в районе были созданы 17 групп по проверке объектов инфраструктуры и жилых домов.
Эти группы работают до сих пор. На данный момент никто не пострадал. Однако без повреждений не обошлось. Последствия сейсмической активности сказались на нескольких зданиях. Были повреждены стационар и детская поликлиника. Пациентам с детьми и без них пришлось эвакуироваться. 72 человека, из которых 28 находились с детьми были выведены из здания в срочном порядке. Некоторых из них перевели в больницу в Усть–Катаеве.
Ранее в ФедералПресс писали о реакциивластейна ЧП, о том, какие учреждения пострадалибольше всего, а также о том, какую причину сейсмологи видят в прошедшем землетрясении.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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