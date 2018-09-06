Специальный репортаж: «Океан» китайско-российской дружбы

Владивосток , 6 сентября / Синьхуа / — Дальневосточный порт Владивосток летом красив и залит солнцем. Средняя температура воздуха в августе здесь составляет 19,8 градуса Цельсия, что делает его привлекательным местом для отдыха. Этот сезон полон ребячьего смеха.

Всероссийский детский центр «Океан», расположенный на северо-восточной окраине Владивостока на берегу бухты Емар, входит в четверку крупнейших детских центров России . Основанный в 1983 году лагерь может одновременно разместить более 2 тыс. детей для отдыха и внеклассных занятий. Здесь трудятся свыше 1,2 тыс. сотрудников.

С китайскими школьниками «Океан» связывают давние узы. Этот центр был свидетелем глубокой дружбы между народами Китая и России. Корреспондент Синьхуа побывал в центре и увидел, что в его столовой до сих пор висит — в качестве символа китайско-российской дружбы — множество фотографий, на которых вместе с русскими ребятами изображены китайские дети, пострадавшие от землетрясения в уезде Вэньчуань.

В 2008 году, когда в провинции Сычуань произошло мощное землетрясение, занимавший на тот момент пост президента РФ Дмитрий Медведев пригласил 1,5 тыс. китайских школьников из пострадавших от удара стихии районов на лечение в Россию. Более половины детей были распределены в «Океан». Центр дважды — в 2008 и 2009 годах — принимал у себя китайских ребят, пострадавших при землетрясении в уезде Вэньчуань. 890 детей провели здесь незабываемое время. В 2013 году сюда приехали 259 ребят, пострадавших во время землетрясения в китайском уезде Лушань.

Валентина Крылова, работающая в «Океане» учителем с момента его основания, говорит, что для ребят из Китая центр специально подготовил упрощенные уроки по русскому языку и русской культуре, а также занятия музыкой, танцами и творчеством. У детей была насыщенная культурная программа. Главной целью воспитателей было помочь ребятам оставить позади тяжелые воспоминания о землетрясении и вновь обрести счастливое и беззаботное детство.

Сотрудник центра «Океан» Татьяна Маджар говорит, что многие воспитатели настолько привязались к китайским ребятишкам, что даже приглашали их в гости к себе домой, чтобы каждый ребенок, переживший землетрясение, мог почувствовать домашнее тепло. Помимо этого, с детьми работали психологи, помогавшие им как можно быстрее адаптироваться к жизни в России.

В. Крылова рассказала, что, когда в России происходили катастрофы, китайское правительство тоже приглашало русских детей на лечение в КНР. Власти провинции Сычуань в ответ на оздоровление детей в «Океане» предоставили сотрудникам лагеря и ребятам из России возможность посетить регион. Делегация была тепло встречена жителями Сычуани.

Центр «Океан» расположен близко к морю в живописном районе. Здесь построены общежития, учебные корпуса, стадион, музей, научно-технический павильон. Как стало известно корр. Синьхуа, большая часть детей приезжает сюда со всех уголков России на отдых и учебу бесплатно. Это награда за победу в различных олимпиадах и соревнованиях.

Наш визит совпал с церемонией закрытия летней лагерной смены. Дети, проведшие здесь 14 дней, показывали художественные номера. На церемонии присутствовали и их родители. Отец одного из детей сказал, что они очень довольны условиями проживания в лагере. Дети здесь обретают много новых друзей, учатся быть более самостоятельными.

Сотрудница отдела внешних связей «Океана» сообщила, что в настоящее время лагерь ведет сотрудничество с Китаем, Японией, Республикой Корея и рядом стран Юго-Восточной Азии, организовываются различные мероприятия и поездки.

Директор центра Андрей Базилевский в интервью Синьхуа заявил, что по окончании пребывания китайских детей в «Океане» им устроили прощальный вечер. Китайские и русские дети выступали на одной сцене с песнями и танцами. А еще центр специально выпустил журнал с фотографиями китайских детей во время их пребывания в «Океане». Каждый сотрудник лагеря с радостью вспоминает то время, ставшее вехой в истории взаимоотношений русского и китайского народов.

А. Базилевский отметил, что всестороннее сотрудничество между центром «Океан» и Китаем является долгосрочным. Центр подписал соглашения о сотрудничестве со многими отделами образования и учебными заведениями Китая. Ежегодно лагерь приглашает на оздоровление детей из КНР, а дети из России едут в Китай. А. Базилевский выразил надежду, что эти дети станут наследниками китайско-российской дружбы, будут способствовать развитию двусторонних отношений и укреплению связей между странами. —0—