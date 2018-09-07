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Дети из китайских провинций Сычуань и Ганьсу вновь приедут в «Океан»
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Дети из китайских провинций Сычуань и Ганьсу вновь приедут в «Океан» 

РИА Новости + ещё 2 12 минут назад
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 7 сен — РИА Новости. Дети из пострадавших десять лет назад от землетрясения китайских провинций Сычуань и Ганьсу, которые отдыхали во всероссийском детском центре «Океан», вновь приедут во Владивосток во время Восточного экономического форума, чтобы встретиться со своими друзьями и воспитателями, рассказал в пятницу помощник министра иностранных дел КНР Чжан Ханьхуэй.
В 2009 и 2010 годах после серии разрушительных землетрясений в китайской провинции Сычуань в детском центре «Океан» под Владивостоком отдыхали более тысячи школьников из пострадавшего от стихии региона. Позднее в знак благодарности китайская сторона презентовала лагерю два компьютерных класса.
В 2010 году Си Цзиньпин в должности вице-председателя КНР побывал во Владивостоке и посетил «Океан», где провел встречи с детьми и воспитателями. Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента России Владимира Путина 11-12 сентября примет участие в работе ВЭФ.
"В этом году 10-я годовщина землетрясения в Вэньчуане, стороны в этом году организует важное мероприятие, пригласят китайских детей, которые были в «Океане», чтобы встретится со своими одноклассниками и учителями. Я уверен, что это мероприятия поможет укрепить дружественные чувства между двумя народами, которые оказали помощь друг другу во время бедствий", — рассказал Чжан Ханьхуэй на пресс-конференции, посвященной участию председателя Си Цзиньпина в работе ВЭФ.
Он отметил, что «Океан» — это символ дружбы между народами России и Китая.
"Центр принял более двух тысяч детей из китайских провинции Сычуань и Ганьсу, пострадавших от землетрясения. В лагере помогли детям преодолеть тень этих катастроф и вселили в них новую веру и надежду в жизнь. «Океан» стал прекрасным воспоминанием для этих детей. Для нас всех «Океан» — это наследие российско-китайской дружбы", — подчеркнул китайский дипломат.
Сильнейшее землетрясение магнитудой 8 произошло в Сычуани 12 мая 2008 года. Тогда погибли или пропали без вести 87 тысяч 150 человек, 374 тысячи получили ранения, миллионы людей остались без крыши над головой. Экономический ущерб превысил триллион юаней (около 150 миллиардов долларов).
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