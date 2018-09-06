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В Катав-Ивановском районе создали пункт эвакуации населения
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В Катав-Ивановском районе создали пункт эвакуации населения 

Уральский меридиан 37 минут назад
Фото: Уральский меридиан
По данным ФГБУ науки Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» повторных толчков не прогнозируется. Однако, был создан пункт эвакуации населения.
«Одновременно в целях создания условий для оказания помощи населению в случае любых чрезвычайных ситуаций в Катав-Ивановском районе создан пункт эвакуации населения на базе МОУ «Коррекционная школа-интернат города Катав-Ивановска» по адресу город Катав-Ивановск, улица Красноуральская, дом 33», — сообщили в администрации города.
В пункте эвакуации созданы необходимые условия для приема, проживания, питания жителей.
«В Катав-Ивановском муниципальном районе снят режим чрезвычайной ситуации. За текущие сутки в Челябинской области событий, связанных с сейсмической активностью, зафиксировано не было. Рабочие межведомственные группы продолжают обследовать все объекты, пострадавшие от землетрясения», — сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.
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