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В Адыгее сохраняется чрезвычайная пожароопасность
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В Адыгее сохраняется чрезвычайная пожароопасность 

АиФ Адыгея 49 минут назад
Фото: АиФ Адыгея
По северным районам Адыгеи сохраняется чрезвычайная пожароопасность 5 класса.
Прогнозируется: вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с ландшафтными пожарами, лесными пожарами, пожарами в районе озер (камышовые заросли), пожарами на объектах экономики и в населенных пунктах, расположенных в пожароопасной зоне, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Адыгее.
Спасатели просят быть предельно внимательными в пожароопасный период и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности.
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