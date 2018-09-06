В Адыгее сохраняется чрезвычайная пожароопасность

По северным районам Адыгеи сохраняется чрезвычайная пожароопасность 5 класса.

Прогнозируется: вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с ландшафтными пожарами, лесными пожарами, пожарами в районе озер (камышовые заросли), пожарами на объектах экономики и в населенных пунктах, расположенных в пожароопасной зоне, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Адыгее.

Спасатели просят быть предельно внимательными в пожароопасный период и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности.