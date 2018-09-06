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Авиакомпания «Победа» начала полеты из аэропорта Внуково в Палермо
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Авиакомпания «Победа» начала полеты из аэропорта Внуково в Палермо 

Агентство «Москва» 55 минут назад
«Авиакомпания „Победа“ дополнила маршрутную сеть еще одним направлением — Палермо. Это направление стало новым не только для авиакомпании, но и для международного аэропорта Внуково. Полеты в город Италии и обратно выполняются два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям из аэропорта Внуково», — говорится в сообщении.
А пресс-службе добавили, что полеты выполняются на самолетах Boeing 737-800.
Город Палермо стал шестым направлением Италии, куда совершает полеты авиакомпания «Победа» из аэропорта Внуково. Авиакомпания также выполняет полеты в Венецию, Милан, Пизу, Рим и Флоренцию.
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