Авиакомпания «Победа» начала полеты из аэропорта Внуково в Палермо

А пресс-службе добавили, что полеты выполняются на самолетах Boeing 737-800.

Город Палермо стал шестым направлением Италии, куда совершает полеты авиакомпания «Победа» из аэропорта Внуково. Авиакомпания также выполняет полеты в Венецию, Милан, Пизу, Рим и Флоренцию.