В Хабаровском крае 17 сел остались без света из-за циклона 

Утром 6 сентября циклон находился над территорией Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края и продолжал смещаться в сторону Охотского моря, сообщает AmurMedia. В результате его прохождения 17 сел в регионе остались без света.
«За прошедшие сутки, по данным Дальневосточного УГМС, максимальное количество осадков было зарегистрировано в Советско-Гаванском районе — 158 мм, Хабаровском районе — 78 мм, Нанайском и Комсомольском районах — 55-57 мм. Максимальные порывы ветра до 30 м/с отмечались также в Советско-Гаванском районе, 25 м/с — в Тугуро-Чумиканском районе, 21-22 м/с — в Аяно-Майском и Николаевском районах, 18 м/с — в Ульчском районе. По состоянию на 07.00 (хбр) 06.09.2018, в результате прохождения циклона на территории Хабаровского края без электроснабжения остаются 17 населенных пунктов в 6 районах: Советско-Гаванском, Ульчском, Нанайском, Николаевском, Солнечном и Хабаровском. Аварийными бригадами электросетей оперативно ведутся работы по устранению нарушений на линиях электропередачи», — рассказали в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
Фото — AmurMedia