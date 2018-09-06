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В Калифорнии вспыхнул природный пожар
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В Калифорнии вспыхнул природный пожар 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Новый природный пожар в Калифорнии за день охватил территорию в 5 тысяч акров (2 тысячи гектаров), на его тушение направлены более 600 человек, сообщает местный телеканал KRCR.
По данным телеканала, пожар, получивший название Delta Fire, начался в среду днем к северу от города Реддинг и начал быстро распространяться. Взять под контроль возгорание пока не удалось.
Сообщается, что огонь подступил к автомагистрали I-5, проходящей по территории трех штатов от мексиканской до канадской границы. С охваченного пламенем шоссе спасателям удалось вывести нескольких автомобилистов, один из которых получил ранения. Властям пришлось перекрыть часть автомагистрали. По данным телеканала, из нескольких населенных пунктов началась эвакуация. Занятия во многих школах были отменены.
Как сообщают СМИ, пожар был вызван действием человека.
В конце августа удалось на 100% локализовать пожар Carr Fire, ставший седьмым по величине в истории штата Калифорния в США. По последним данным, жертвами Carr Fire стали восемь человек, включая трех пожарных. Всего площадь возгорания составила около 230 тысяч акров (примерно 930 квадратных километров). Пожар уничтожил 1079 жилых домов, 22 объекта инфраструктуры, 503 хозяйственные постройки, повредил еще 196 строений. В рейтинге пожарного департамента среди крупнейших пожаров в истории штата Carr Fire занял шестое место по тяжести причиненного ущерба и стал седьмым по площади возгорания.
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