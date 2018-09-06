«Туполев» рассказал о пассажирском сверхзвуковом самолете

Авиастроительная компания «Туполев» ведет работу над сверхзвуковым пассажирским самолетом, и уже известны его будущие характеристики, сообщает «РИА Новости».

Как заявил замглавы «Туполева» Валерий Солозобов, в самолете будет около 30 посадочных мест, а крейсерская скорость достигнет 1500-2200 км/ч, что в 2-3 раза больше скорости обычных пассажирских самолетов. Взлетная масса самолета составит примерно 70 тонн.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о возможности создать гражданскую версию сверхзвукового самолета на базе стратегического бомбардировщика Ту-160. Данная машина отличается внушительными габаритами: это самый крупный в мире военный сверхзвуковой самолет со взлетной массой в 175 тонн.

Ранее, в 1960-е годы, «Туполев» уже создал сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144, который стал первым в мире сверхзвуковым авиалайнером, широко использовавшимся в гражданской авиации. Вторым таким самолетом был британо-французский «Конкорд». Обе машины были сняты с производства из-за нерентабельности.

Ту-144 имел 150 посадочных мест (в 5 раз больше, чем у проектируемого самолета), а его взлетная масса составляла 180 тонн (в 2,5 раза больше).