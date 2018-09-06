В Петушинском районе сотрудники МЧС завершают тушение лесного пожара

В Петушинском районе завершается тушение масштабного лесного пожара, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Возгорание обнаружили с вертолета 25 августа. Очаг находился в 119-м квартале Костеревского филиала Оборонлеса. Сильный смог стоял в регионе. Из-за дыма власти снизили скорость и ограничили движение на трассе М-7. Запах дошел даже до соседней Ярославской области.

Максимальная площадь пожара составила 500 гектаров. На месте происшествия работали 500 сотрудник личного состава и три вертолета. Сейчас угрозы распространения нет.