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В Петушинском районе сотрудники МЧС завершают тушение лесного пожара
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В Петушинском районе сотрудники МЧС завершают тушение лесного пожара 

АиФ Владимир 36 минут назад
Фото: АиФ Владимир
В Петушинском районе завершается тушение масштабного лесного пожара, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Возгорание обнаружили с вертолета 25 августа. Очаг находился в 119-м квартале Костеревского филиала Оборонлеса. Сильный смог стоял в регионе. Из-за дыма власти снизили скорость и ограничили движение на трассе М-7. Запах дошел даже до соседней Ярославской области.
Максимальная площадь пожара составила 500 гектаров. На месте происшествия работали 500 сотрудник личного состава и три вертолета. Сейчас угрозы распространения нет.
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