Ливень, гроза и град ожидаются в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ , 6 сентября. / ТАСС /. Ливни, грозы и град ожидаются в Крыму в ближайшие часы, экстренное предупреждение распространило Главное управление МЧС по региону.

"В ближайшие 2-3 часа и до конца суток 6 сентября в Симферополе ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер с порывами до 17-22 м/с", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также спасатели предупреждают, что в связи с образованием южного циклона над Черным морем и территорией Крыма 7, 8 и 9 сентября на полуострове ожидаются сложные погодные условия: сильные, местами очень сильные дожди, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с. Температура воздуха ожидается 20-25 градусов.

В настоящее время в отдельных районах Крыма, в том числе в Симферополе, идет дождь. Температура воздуха плюс 24 градуса.