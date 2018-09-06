На дорогах Приморья по-прежнему все сложно

За прошедшие сутки дорожники Приморья сумели восстановить автомобильное движение на дорогах Лазовского района. По-прежнему ситуация не меняется в Уссурийском городском округе, Михайловском, Кавалеровском и Ольгинском районах. Там движение транспорта сейчас затруднено, сообщает PRIMPRESS.

В Лазовском районе восстановили проезд в села Валентин и Глазковка. Также велись работы на дороге в Преображение.

Самая сложная ситуация сложилась в Тернейском районе. Проезда до сих пор нет на пяти участках дороги Терней–Малая Кема.

В Кавалеровском районе дорожники работали на трассе в поселок Зеркальное. Сотрудники Примавтодора вовремя подсыпали скальный грунт на 281 километре трассы Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово в Ольгинском районе, Ремонт дороги велся в районе села Милоградово, на подъезде к больнице Евгеньевская, а также в поселок Моряк-Рыболов. По прогнозам дорожников, движение будет восстановлено уже завтра. Начать ремонт дороги в село Фурманово сейчас не позволяет высокий уровень воды.

В Ханкайском районе нарушено движение по дороге Михайловска–Турий Рог–Мельгуновка. Также машины не ездят по дорогам Галенки–Новогеоргиевка–Фадеевка–Застава в Октябрьском районе. Объезд производится со стороны села Полтавка. Также водители не могут проехать по дороге Гранатовка–Синельниково. В Черниговском районе затоплены подъезд к селу Абражеевка и дорога в селе Сибирцево под железнодорожным мостом.