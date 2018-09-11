«Газпром нефть» будет поставлять машинные масла и материалы для ремонта дорог в Приморье

ВЛАДИВОСТОК , 11 сентября. / ТАСС /. "Газпром нефть" и администрация Приморского края в рамках ВЭФ подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому компания обеспечит регион особыми полимерными компонентами для ремонта и строительства дорог, а также будет поставлять в край машинные масла. Сообщение об этом появилось во вторник на сайте краевой администрации.

"Компания «Газпром нефть» готова обеспечить Приморье особыми полимерными компонентами для ремонта и строительства дорог, а также поставлять в край машинные масла мирового уровня. Соглашение о сотрудничестве подписали глава Приморья Андрей Тарасенко и генеральный директор компании Александр Дюков во вторник, 11 сентября, в рамках IV Восточного экономического форума, закрепив ранее достигнутые договоренности", — говорится в сообщении.

"Сегодня мы предлагаем полимерно-модифицированный битум. Это особый материал, применение которого продлевает срок службы дорожного полотна. У нас создан научно-исследовательский центр, где мы можем подобрать и разработать марку своего продукта с учетом климатических особенностей региона", — цитирует пресс-служба гендиректора ООО «Газпромнефть — Битумные материалы» Дмитрия Орлова

Обсуждая перспективы поставок и создания технической базы на территории Приморья, Андрей Тарасенко акцентировал внимание руководства «Газпром нефти» на важности присутствия на рынке региона судовых масел.

"Сейчас в крае развивается судостроение и ремонт, выросло количество заходов судов, особенно крупных круизных лайнеров. Поэтому качественные смазочные материалы будут очень востребованы, для вашей компании здесь отличный рынок сбыта", — цитирует пресс-служба Тарасенко.

IV Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 11-13 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2018.