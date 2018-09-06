На границы Челябинской области и Башкирии поставят три мобильные станции сейсмического наблюдения

Спасатели обследовали все дома, откуда поступали сообщения о землетрясении

Оборудование измерит показатели смещения земной поверхности. Станции будут работать несколько дней, уточнили ученые. Также специалисты института направились к эпицентру землетрясения, чтобы изучить его природу.

Отметим, что вчера, 5 сентября, около четырех часов утра в Челябинской области произошло землетрясение. Эпицентр был неподалеку от города Катав-Ивановска, который находится между Челябинском и Уфой. Но, по словам уфимцев, толчки ощущались и в башкирской столице.