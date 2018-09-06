На границы Челябинской области и Башкирии поставят три мобильные станции сейсмического наблюдения 

Спасатели обследовали все дома, откуда поступали сообщения о землетрясении
На территории Южно-Уральского заповедника недалеко от границы Челябинской области и Башкирии установят три мобильные сейсмические станции в связи с землетрясениями, затронувшими Челябинскую область, Башкирию и Свердловскую область. Об этом «Известиям» заявили в секторе мониторинга Уральского региона при Институте геофизики РАН.
Оборудование измерит показатели смещения земной поверхности. Станции будут работать несколько дней, уточнили ученые. Также специалисты института направились к эпицентру землетрясения, чтобы изучить его природу.
Отметим, что вчера, 5 сентября, около четырех часов утра в Челябинской области произошло землетрясение. Эпицентр был неподалеку от города Катав-Ивановска, который находится между Челябинском и Уфой. Но, по словам уфимцев, толчки ощущались и в башкирской столице.