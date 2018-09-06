Решили перепроверить: специалисты после землетрясения обследовали 300 зданий в Челябинской области

По телефонам диспетчерской службы за сутки с вопросами о землетрясении позвонили больше 800 раз В Катав-Ивановске , на который пришёлся эпицентр землетрясения на Урале, сняли режим ЧС, работает режим повышенной готовности. Тем временем в городе перепроверяют часть повреждённых объектов. Об этом 74.ru сообщил министр общественной безопасности региона Евгений Савченко.

— Функциональная группа продолжает работу, — рассказал Евгений Савченко . — На утро четверга в трёх районах области обследовано 105 социально значимых объектов, 191 многоэтажный дом и девять потенциально опасных объектов. На ряде из них обнаружены незначительные повреждения. Все работают в штатном режиме за исключением стационарного отделения катав-ивановской больницы. До тех пор, пока стационар не будет восстановлен, организована маршрутизация больных в больницы Усть-Катава и Юрюзани.

По словам министра, характер повреждений и необходимые ресурсы для восстановления всех объектов будут установлены к 7 сентября.

— А пока часть зданий решено перепроверить «на всякий случай», — уточнил Евгений Савченко. — Также начинаем более плотную работу с населением. Важно, чтобы у каждого была возможность заявить о возникших из-за землетрясения проблемах, а мы могли учесть их при планировании ресурсов на восстановление региона. Задача — максимально помочь людям до отопительного сезона.

Ситуация по региону некритична, подчеркнул Евгений Савченко.

— МЧС России сегодня решили снять наш регион с особого контроля центрального аппарата, потому как они держат связь с Российской академией наук , которая подтверждает — критических явлений не предполагается, — объяснил он. — И ещё раз хочу развеять блуждающие сплетни: никаких техногенных факторов не было. Учёные уверяют, что это было обычное природное тектоническое землетрясение глубинного характера.

За сутки 5 сентября на телефоны единой дежурно-диспетчерской службы поступило чуть более 800 обращений, в том числе 36 телефонных звонков на номер 112.

— В Челябинске требовалась только разъяснительная информация, а звоня в ЕДДС Катав-Ивановска, Усть-Катава и Аши, люди, с одной стороны, интересовались, что произошло, с другой — информировали о тех или иных повреждениях.

Ночью 5 сентября жители Челябинской области, Свердловской и Башкирии ощутили серьёзные колебания земли. Магнитуда самых сильных толчков достигала 6,0. Больше всего пострадал Катав-Ивановск. Всего от южноуральцев в экстренные службы поступила почти тысяча звонков. До службы «112» жители Катав-Ивановска дозвониться не смогли. Сеть была постоянно занята, а некоторые сотрудники и вовсе бросали трубки. Причина в том, что система 112 в региона пока работает в тестовом режиме.

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