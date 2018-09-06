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На Кубани сгорел частный двухэтажный дом
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На Кубани сгорел частный двухэтажный дом 

Новая Кубань 46 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 6 сентября — Новая Кубань. Информация о возгорания поступила в экстренные службы города 5 сентября около шести часов вечера. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что горит двухэтажный дом на улице Абрикосовой.
Как прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, пожар удалось полностью ликвидировать в 18:45. Огонь повредил 150 квадратных метров.
В тушении огня принимали участие 7 специалистов, было задействовано 2 единицы спецтехники. Информации о пострадавших нет.
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