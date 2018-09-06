Кутхины Баты: неземная красота Камчатки

Заповедних Кутхины Баты расположен на южной оконечности полуострова Камчатка. Долина была сформирована несколько тысяч лет назад, когда массивный вулканический взрыв потряс всю окружающую природу. Во время катастрофы, огромное количество пепла распространилось по всей округе, создав слой, превышающий целых пять сантиметров.

Ученые подсчитали, что извержение вулкана было в восемь раз большим, чем ужасное извержение Кракатау в 1883 году.

Этот вулкан вызвал серьезные климатические изменения в регионе. Лава достигла даже Охотского моря и Тихого океана.

Всего в четырех километрах отсюда расположен исток реки Озерной, озеро Курильское. Сюда ежегодно прибывают сотни туристов.

Курильское озеро занесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО . Размеры в 77 квадратных километров делают его одним из крупнейших водоемов Камчатки.

По легенде, здесь проживал бог Кутх, который выходил ловить рыбу на лодках-батах. Как-то он забыл затащить их в сарай и лодки окаменели — получились Кутхины Баты.

Неподалеку расположена и еще одна достопримечательность: Долина Пемзы образована из пористой и очень легкой вулканической породы, образованной при остывании лавы.

Пышная зеленая растительность только оттеняет суровую красоту обнаженных скал.

Солнце редко прогревает холодные берега Курильского озера. Неподалеку отсюда расположен действующий вулкан Ильинская сопка.

Застывшая пемза и в самом деле похожа на поставленные носом вверх лодки. Этого мимолетного сходства хватило местным жителям для формирования целого эпоса, связанного с богом Кутха.