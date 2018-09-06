Эксперты не исключили возможность землетрясений в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия . Землетрясения возможны и в Удмуртии. Как пишет ТРК «Моя Удмуртия», такое заявление сделали геологии после подземных толчков магнитудой 5,6, которые произошли в Челябинской, Свердловской области Башкирии 5 сентября.

Эпицентр находился в Катав-Ивановском муниципальном районе Челябинской области в 133 км к востоку от Уфы . О разрушениях и жертвах не сообщалось.

По словам доцента кафедры геологии института нефти и газа имени Гуцериева Александра Сергеева, в Удмуртии тоже могут быть слабые подземные толчки магнитудой до 3 баллов.

«Удмуртия находится на достаточно устойчивом массиве, это Русская платформа, которая также испытывает медленные колебательные движения, начинает накапливаться напряжение в недрах, которое рано или поздно, достигая критических значений, разряжается», — сказал Сергеев.

Подземные толчки могут быть в Красногорском, Юкаменском, Шарканском районах, вдоль Камы. Однако, вероятность подземных толчков крайне мала и трёхбалльное землетрясение вряд ли будет ощутимо.

Отметим, что сейсмических станций в Удмуртии нет, а соответственно отсутствуют и данные о землетрясениях.