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Эксперты не исключили возможность землетрясений в Удмуртии
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Эксперты не исключили возможность землетрясений в Удмуртии 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Землетрясения возможны и в Удмуртии. Как пишет ТРК «Моя Удмуртия», такое заявление сделали геологии после подземных толчков магнитудой 5,6, которые произошли в Челябинской, Свердловской области и Башкирии 5 сентября.
Эпицентр находился в Катав-Ивановском муниципальном районе Челябинской области в 133 км к востоку от Уфы. О разрушениях и жертвах не сообщалось.
По словам доцента кафедры геологии института нефти и газа имени Гуцериева Александра Сергеева, в Удмуртии тоже могут быть слабые подземные толчки магнитудой до 3 баллов.
«Удмуртия находится на достаточно устойчивом массиве, это Русская платформа, которая также испытывает медленные колебательные движения, начинает накапливаться напряжение в недрах, которое рано или поздно, достигая критических значений, разряжается», — сказал Сергеев.
Подземные толчки могут быть в Красногорском, Юкаменском, Шарканском районах, вдоль Камы. Однако, вероятность подземных толчков крайне мала и трёхбалльное землетрясение вряд ли будет ощутимо.
Отметим, что сейсмических станций в Удмуртии нет, а соответственно отсутствуют и данные о землетрясениях.
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