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В спасательных операциях на Хоккайдо участвуют 20 тысяч человек
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В спасательных операциях на Хоккайдо участвуют 20 тысяч человек 

РИА Новости + ещё 4 6 сентября 2018
ТОКИО, 6 сен — РИА Новости. Двадцать тысяч сотрудников сил самообороны, полиции и пожарной охраны участвуют в спасательных операциях и доставке помощи в пострадавших от землетрясения районах на острове Хоккайдо, сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.
"Двадцать тысяч сотрудников сил самообороны, полиции и пожарной охраны, 50 вертолетов участвуют в спасательных операциях и доставке помощи. (Из них — ред.) сотрудников сил самообороны сейчас 4 тысячи человек, планируется увеличить это число до 25 тысяч", — сказал Суга.
Он сообщил также о двух погибших в результате землетрясения.
Кроме того, известно о 125 пострадавших и 39 пропавших без вести. На острове произошла крупномасштабная остановка электроэнергии. Без света остались 2,95 миллиона домов. Как сказал Суга, пока время восстановления неизвестно из-за поломки оборудования на электростанциях.
В среду ночью на Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,7. Эпицентр находился в районе Ибура. Очаг залегал на глубине 37 километров.
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