В Японии произошло мощное землетрясение: десятки пострадавших

По официальным данным, два человека погибли, около двух десятков пропали без вести, количество пострадавших приблизилось к 90.

На японском острове Хоккайдо произошло мощное землетрясение, сила подземных толчков достигала семи баллов. Об этом сообщает местное агентство Kyodo.

По официальным данным, два человека погибли, около двух десятков пропали без вести, количество пострадавших приблизилось к 90. Хоккайдо сильно пострадал от землетрясения, без электричества остались три миллиона человек.

Судя по видеозаписям очевидцев, землетрясение стало настоящей катастрофой. На некоторых улицах просел асфальт, часть домой местных жителей оказалась разрушена, удар стихии застиг обитателей острова врасплох.

На данный момент в зону бедствия отправлены более двадцати тысяч солдат сил самообороны. На текущее время разбором завалов и поиском выживших заняты четыре тысячи солдат, пожарные, медики и спасатели.