Пассажирский Boeing вынужденно сел в новосибирском аэропорту

Новосибирске совершил вынужденную посадку пассажирский лайнер Boeing 738-800, летевший из Кемерово Москву . Об этом сообщил «Интерфакс».

Как уточнили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, самолет приземлился в аэропорту Толмачево в четверг, 6 сентября, в 09:30 по местному времени. Посадка была выполнена по техническим причинам. На борту судна находились 154 пассажира и пять членов экипажа.

На данный момент лайнер осматривают авиатехники. По результатам проверки станет ясно, отправятся ли люди в Москву этим же рейсом, или будет использован резервный лайнер.

Все пассажиры пока находятся в стерильной зоне. За соблюдением их прав следит транспортная прокуратура.