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Пассажирский Boeing вынужденно сел в новосибирском аэропорту
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Пассажирский Boeing вынужденно сел в новосибирском аэропорту 

360tv.ru 36 минут назад
Фото: 360tv.ru
В Новосибирске совершил вынужденную посадку пассажирский лайнер Boeing 738-800, летевший из Кемерово в Москву. Об этом сообщил «Интерфакс».
Как уточнили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, самолет приземлился в аэропорту Толмачево в четверг, 6 сентября, в 09:30 по местному времени. Посадка была выполнена по техническим причинам. На борту судна находились 154 пассажира и пять членов экипажа.
На данный момент лайнер осматривают авиатехники. По результатам проверки станет ясно, отправятся ли люди в Москву этим же рейсом, или будет использован резервный лайнер.
Все пассажиры пока находятся в стерильной зоне. За соблюдением их прав следит транспортная прокуратура.
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