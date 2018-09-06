В четверг Крым накроют грозовые дожди

СИМФЕРОПОЛЬ , 6 сен — РИА Новости Крым . В четверг на полуострове ожидается понижение температуры до 26-29 градусов тепла, дожди и грозы. Об этом сообщают в крымском гидрометцентре.

В Симферополе днем временами синоптики прогнозируют дожди и грозы. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, в порывах достигая 15 м/с. Ночью температура воздуха составит +15…+17, днем — +26…+28 градусов.

В Севастополе утром и днем также пройдут грозовые дожди. Северо-западный ветер при грозе будет достигать скорости 14 м/с. Ночью столбики термометров покажут +20…+22, днем — +26…+28 градусов.

На Южном берегу Крыма днем местами ожидаются сильные дожди и гроза. Северо-восточный ветер будет достигать скорости 15 м/с. Ночью температура воздуха составит +21…+23, днем — от 27 до 29 градусов тепла.