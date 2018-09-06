Ещё
В четверг Крым накроют грозовые дожди
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В четверг Крым накроют грозовые дожди 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости Крым. В четверг на полуострове ожидается понижение температуры до 26-29 градусов тепла, дожди и грозы. Об этом сообщают в крымском гидрометцентре.
В Симферополе днем временами синоптики прогнозируют дожди и грозы. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, в порывах достигая 15 м/с. Ночью температура воздуха составит +15…+17, днем — +26…+28 градусов.
В Севастополе утром и днем также пройдут грозовые дожди. Северо-западный ветер при грозе будет достигать скорости 14 м/с. Ночью столбики термометров покажут +20…+22, днем — +26…+28 градусов.
На Южном берегу Крыма днем местами ожидаются сильные дожди и гроза. Северо-восточный ветер будет достигать скорости 15 м/с. Ночью температура воздуха составит +21…+23, днем — от 27 до 29 градусов тепла.
РИА Новости Крым: последние новости
Толчки и трещины на домах: на Урале произошло землетрясение Частный дом и квартира в девятиэтажке: хроника пожаров в Крыму От жары к грозам и граду: на Крым обрушится непогода
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Какой возврат, вы что?». Депутат Рады отдохнул в Крыму189
Названо «ставящее в ступор» преимущество Су-3586
Самойлова эмигрирует из России620
«Захарченко жив?»: Убийство назвали инсценировкой788
Россиянам грозит климатический апокалипсис44
Видео
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:09
Показано видео ударов ВКС РФ в Сирии
Армия Оружие
00:55
Россия нанесла удары в Сирии
В мире Армия
00:29
Лондон уличили во лжи по делу Скрипалей
В мире
05:14
Максакова рассыпалась в комплиментах перед Порошенко
В мире Общество
00:15
Принято решение по Навальному
Общество
00:48
«Захарченко жив?»: Убийство назвали инсценировкой
Украина Происшествия
02:50
Россия анонсировала историческое событие
Ближний Восток Армия
00:55
Девушка отправила Руки-Базуки в нокаут
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение