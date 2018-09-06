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Пятнадцать приморских населенных пунктов остались подтоплены
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Пятнадцать приморских населенных пунктов остались подтоплены 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Приморском крае 15 населенных пунктов до сих пор остаются в воде. Однако на большей части региона ситуация нормализовалась. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на краевую администрацию.
Паводковая ситуация стабилизировалась на большей части региона. Уровенть рек начал понижаться. Сложности остались только в северо-восточных районах края.
Подтопления наблюдаются в 15 приморских населенных пунктах. Пять из них находятся в Чугуевском районе, четыре — в Тернейском, три — в Лазовском, два — в Октябрьском и один — в Кировском. Также шесть жилых домов остались в воде в селе Амгу и в Уссурийском городском округе. Всего в регионе подтоплено 196 огородов и придомовых участков.
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