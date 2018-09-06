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В Хабаровском крае группу спасателей направили в район, где дожди подтопили огороды
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В Хабаровском крае группу спасателей направили в район, где дожди подтопили огороды 

ТАСС 52 минуты назад
ХАБАРОВСК, 6 сентября. /ТАСС/. Группа спасателей МЧС отправилась в Хабаровском крае в район им. Лазо, где сильными дождями подтопило огороды и приусадебные участки в нескольких поселениях. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
"Группа спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в составе 10 человек на автомобиле высокой проходимости с лодкой направлена в район им. Лазо. В результате выпадения обильных осадков произошло подтопление низкопойменных мест", — говорится в распространенном в четверг релизе.
В частности, подтоплено несколько огородов и приусадебных участков в поселках Гвасюги, Среднехорский, Катен и Солонцовый. Спасатели окажут помощь жителям, будут отслеживать паводковую обстановку на реках.
На территорию Хабаровского края, как сообщалось, несколько дней оказывает влияние тайфун «Джеби». В результате в некоторых поселках отключено электричество. Сейчас ставший циклоном тайфун находится над территорией Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края и продолжает смещаться на север в сторону Охотского моря. В течение дня там ожидаются осадки, местами очень сильные, ветер по долинам рек может усилится до 18 — 23 м/с, на побережье — до 25 — 30 м/с.
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