В Хабаровском крае группу спасателей направили в район, где дожди подтопили огороды

ХАБАРОВСК , 6 сентября. / ТАСС /. Группа спасателей МЧС отправилась в Хабаровском крае в район им. Лазо, где сильными дождями подтопило огороды и приусадебные участки в нескольких поселениях. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"Группа спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в составе 10 человек на автомобиле высокой проходимости с лодкой направлена в район им. Лазо. В результате выпадения обильных осадков произошло подтопление низкопойменных мест", — говорится в распространенном в четверг релизе.

В частности, подтоплено несколько огородов и приусадебных участков в поселках Гвасюги, Среднехорский, Катен и Солонцовый. Спасатели окажут помощь жителям, будут отслеживать паводковую обстановку на реках.

На территорию Хабаровского края, как сообщалось, несколько дней оказывает влияние тайфун «Джеби». В результате в некоторых поселках отключено электричество. Сейчас ставший циклоном тайфун находится над территорией Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края и продолжает смещаться на север в сторону Охотского моря. В течение дня там ожидаются осадки, местами очень сильные, ветер по долинам рек может усилится до 18 — 23 м/с, на побережье — до 25 — 30 м/с.