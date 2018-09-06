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Губернатор Хоккайдо отменила поездку в Россию из-за землетрясения в этой префектуре
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Губернатор Хоккайдо отменила поездку в Россию из-за землетрясения в этой префектуре 

ТАСС + ещё 2 52 минуты назад
ТОКИО, 6 сентября. /ТАСС/. Губернатор Хоккайдо Харуми Такахаси отменила поездку в Россию из-за мощного землетрясения, которое произошло в ночь со среды на четверг в этой префектуре. Об этом сообщило агентство Kyodo.
Отмечается, что поездка в РФ была запланирована на 6-8 сентября. Губернатор планировала посетить Сахалин.
Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в 03:12 по местному времени (21:12 мск в среду). Эпицентр подземных толчков находился в округе Ибури на юго-западе острова Хоккайдо, а очаг залегал на глубине около 37 км. По последним данным, по крайней мере два человека погибли, более 100 пострадали, десятки числятся пропавшими без вести.
Землетрясение привело к разрушениям, масштабным оползням в горных районах, а также вызвало серьезные перебои в железнодорожном и авиасообщении. Главный аэропорт региона — Син-Титосэ — в настоящее время закрыт, все рейсы отменены.
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