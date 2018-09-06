Калифорния в огне: лесные пожары сметают все на своем пути

Жертвами стихии стали не менее восьми человек.

Страшные лесные пожары бушуют на севере американского штата Калифорния. В регионе больше недели действует режим ЧС.

Сгорели десятки тысяч гектаров леса, площадь пожаров растет с каждым днем. Борьбу с огнем осложняет сухая и ветреная погода. Кадры с места стихии публикует Redding Watch.

Жертвам пожара стали как минимум восемь человек, десятки тысяч людей эвакуированы. Огонь уничтожил сотни домов, сохранность еще полутора тысяч домов находится под угрозой. На месте происшествия работают пожарные.