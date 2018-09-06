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Ликвидацию последствий циклона начали в Хабаровском крае
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Ликвидацию последствий циклона начали в Хабаровском крае 

360tv.ru 58 минут назад
Фото: 360tv.ru
Циклон принес сильные дожди и штормовой ветер в Хабаровский край. За прошедший день в Советско-Гаванском районе выпало 158 миллиметров осадков, в Хабаровском — 78 миллиметров, а в Комсомольском и Нанайском — 55-57 миллиметров. Ветер достигал 30 метров в секунду. Начались работы по ликвидации последствий стихии. Об этом корреспонденту «360» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Жители 17 населенных пунктов в Хабаровском, Нанайском, Николаевском, Советско-Гаванском, Ульчском и Солнечном районах остались без электричества. Аварийные бригады приступили к устранению неполадок.
Кровли школы и детсада в Советско-Гаванском районе общей площадью в 2,5 тысячи квадратных метров сорвал ураганный ветер. 54 сотрудника хабаровского ГУ МЧС РФ и четыре единицы техники направили туда для помощи в устранении последствий стихии.
Крыши также лишилось здание администрации в селе Заветы Ильича. Сотни деревьев упало в Советской Гавани и поселке Ванино. Поваленные деревья начали убирать.
Также в районе имени Лазо ливни вызвали подтопление низин. Зарфиксированы случаи затопления придворовых территорий и огородов. Туда отправились сотрудники Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС в составе 10 человек на транспорте высокой проходимости.
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