Ликвидацию последствий циклона начали в Хабаровском крае

Циклон принес сильные дожди и штормовой ветер в Хабаровский край . За прошедший день в Советско-Гаванском районе выпало 158 миллиметров осадков, в Хабаровском — 78 миллиметров, а в Комсомольском и Нанайском — 55-57 миллиметров. Ветер достигал 30 метров в секунду. Начались работы по ликвидации последствий стихии. Об этом корреспонденту «360» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Жители 17 населенных пунктов в Хабаровском, Нанайском, Николаевском, Советско-Гаванском, Ульчском и Солнечном районах остались без электричества. Аварийные бригады приступили к устранению неполадок.

Кровли школы и детсада в Советско-Гаванском районе общей площадью в 2,5 тысячи квадратных метров сорвал ураганный ветер. 54 сотрудника хабаровского ГУ МЧС РФ и четыре единицы техники направили туда для помощи в устранении последствий стихии.

Крыши также лишилось здание администрации в селе Заветы Ильича. Сотни деревьев упало в Советской Гавани и поселке Ванино. Поваленные деревья начали убирать.

Также в районе имени Лазо ливни вызвали подтопление низин. Зарфиксированы случаи затопления придворовых территорий и огородов. Туда отправились сотрудники Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС в составе 10 человек на транспорте высокой проходимости.