Японию снова трясет: Появились данные о жертвах

Число жертв землетрясения на Хоккайдо возросло до двух

Два человека погибли из-за землетрясения на Хоккайдо, сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

Ранее сообщалось об одном погибшем.

"Два человека погибли в результате землетрясения на Хоккайдо", — сообщил Суга.

Кроме того, известно о 125 пострадавших и 39 пропавших без вести.

На острове произошла крупномасштабная остановка электроэнергии. Без света остались 2,95 миллиона домов. Как сказал Суга, пока время восстановления неизвестно из-за поломки оборудования на электростанциях.

В среду ночью на Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,7. Эпицентр находился в районе Ибура. Очаг залегал на глубине 37 километров.