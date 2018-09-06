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Число жертв землетрясения на Хоккайдо возросло до двух
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Число жертв землетрясения на Хоккайдо возросло до двух 

РИА Новости + ещё 2 49 минут назад
Фото: News.ru
ТОКИО, 6 сен — РИА Новости. Два человека погибли из-за землетрясения на Хоккайдо, сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.
Ранее сообщалось об одном погибшем.
"Два человека погибли в результате землетрясения на Хоккайдо", — сообщил Суга.
Кроме того, известно о 125 пострадавших и 39 пропавших без вести.
На острове произошла крупномасштабная остановка электроэнергии. Без света остались 2,95 миллиона домов. Как сказал Суга, пока время восстановления неизвестно из-за поломки оборудования на электростанциях.
В среду ночью на Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,7. Эпицентр находился в районе Ибура. Очаг залегал на глубине 37 километров.
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