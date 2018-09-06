Режим ЧС ввели в Советской Гавани в связи с непогодой 

ХАБАРОВСК, 6 сентября. /ТАСС/. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в городе Советская Гавань в Хабаровском крае, где из-за сильных дождей и ветра были повалены деревья, нанесен ущерб постройкам, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровском краю.
Режим был введен 5 сентября по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям «в связи с циклонической деятельностью», говорится в сообщении пресс-службы.
Сильным ветром в Советской Гавани повалило сотни деревьев, сорвало кровлю со здания школы общей площади 2,5 тыс. кв. м, детского сада, сорвана крыша со здания администрации в поселке Заветы Ильича. В Советско-Гаванском районе отмечаются отключения электричества в нескольких поселениях.
"Для оказания помощи в ликвидации последствий циклона и проведении аварийно-восстановительных работ в Советско-Гаванский район прибыла аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю в составе 54 человек и четырех единиц техники", — говорится в сообщении.
По данным Дальневосточного Гидрометцентра, накануне в этом районе выпало максимальное среди остальных районов Хабаровского края количество осадков — 158 мм, порывы ветра достигали 30 м/с.