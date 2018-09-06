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Совместные учения Японии и США отменили из-за землетрясения на Хоккайдо
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Совместные учения Японии и США отменили из-за землетрясения на Хоккайдо 

Российская Газета + ещё 12 18 часов назад
Фото: Российская Газета
Совместные учения американских военных и служащих национальных сил самообороны Японии отменили из-за мощного землетрясения на северном острове Хоккайдо.
Как передает телерадиокомпания NHK, причиной стало привлечение японских военных к спасательным работам на территории северного губернаторства.
Проводить совместные тренировки планировалось в период с 10 по 29 сентября на трех полигонах, расположенных на Хоккайдо.
Напомним, что минувшей ночью на Хоккайдо произошло мощное землетрясение магнитудой 6,7. Колебания земной коры были зафиксированы в районе 3:08 по местному времени. Эпицентр сейсмической активности располагался в округе Ибури на юго-западе острова, очаг залегал на глубине 37 километров.
На данный момент число погибших достигло девяти человек. Данные сведения в своем выступлении подтвердил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. По оценкам специалистов, эта цифра не окончательная. Число жертв может возрасти. Ранения различной степени тяжести получили около 300 человек, более 30 до сих пор числятся пропавшими без вести. Порядка 2 тысяч жителей эвакуированы и вынуждены ютиться во временных убежищах.
Подземные толчки отразились на работе общественного транспорта, в регионе нарушены коммуникации, сотни тысяч домов остались без электричества. Местные власти принимают меры по обеспечению населения питьевой водой и продуктами питания.
К спасательным операциям и разбору завалов на месте ЧП привлечены более 20 тысяч спасателей. Среди них полицейские, пожарные и служащие сил самообороны страны. При кабинете министров создан оперативный штаб, куда стекается последняя информация о землетрясении на Хоккайдо.
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