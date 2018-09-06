Совместные учения Японии и США отменили из-за землетрясения на Хоккайдо

Совместные учения американских военных и служащих национальных сил самообороны Японии отменили из-за мощного землетрясения на северном острове Хоккайдо.

Как передает телерадиокомпания NHK, причиной стало привлечение японских военных к спасательным работам на территории северного губернаторства.

Проводить совместные тренировки планировалось в период с 10 по 29 сентября на трех полигонах, расположенных на Хоккайдо.

Напомним, что минувшей ночью на Хоккайдо произошло мощное землетрясение магнитудой 6,7. Колебания земной коры были зафиксированы в районе 3:08 по местному времени. Эпицентр сейсмической активности располагался в округе Ибури на юго-западе острова, очаг залегал на глубине 37 километров.

На данный момент число погибших достигло девяти человек. Данные сведения в своем выступлении подтвердил премьер-министр Японии Синдзо Абэ . По оценкам специалистов, эта цифра не окончательная. Число жертв может возрасти. Ранения различной степени тяжести получили около 300 человек, более 30 до сих пор числятся пропавшими без вести. Порядка 2 тысяч жителей эвакуированы и вынуждены ютиться во временных убежищах.

Подземные толчки отразились на работе общественного транспорта, в регионе нарушены коммуникации, сотни тысяч домов остались без электричества. Местные власти принимают меры по обеспечению населения питьевой водой и продуктами питания.

К спасательным операциям и разбору завалов на месте ЧП привлечены более 20 тысяч спасателей. Среди них полицейские, пожарные и служащие сил самообороны страны. При кабинете министров создан оперативный штаб, куда стекается последняя информация о землетрясении на Хоккайдо.