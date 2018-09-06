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Премьер Японии не отменит визит в РФ из-за землетрясения на Хоккайдо
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Премьер Японии не отменит визит в РФ из-за землетрясения на Хоккайдо 

Российская Газета + ещё 13 6 часов назад
Фото: 360tv.ru
«На данный момент никаких изменений (в графике премьера — прим. „РГ“) нет», — пояснил ситуацию генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Глава японского правительства 10 сентября планирует отправиться во Владивосток. Как ожидается, там он примет участие в работе Восточного экономического форума (ВЭФ) и пообщается с российским президентом Владимиром Путиным.
Подземные толчки магнитудой 6,7 были зафиксированы на территории северного японского острова Хоккайдо минувшей ночью. Эпицентр сейсмической активности располагался в округе Ибури на юго-западе острова, очаг залегал на глубине 37 километров.
В результате землетрясения как минимум два человека погибли, около 39 пропали без вести. На данный момент количество раненых насчитывает 126 человек.
Подземные толчки отразились на работе общественного транспорта. Местами прервано движение по скоростным автомобильным дорогам, приостановлена эксплуатация поездов синкансэн, отменены рейсы в аэропорту Син-Титосэ. Сотни домов остались без электричества.
К спасательным операциям и разбору завалов на месте ЧП привлечены более 20 тысяч человек. Помимо полицейских и пожарных, это служащие национальных сил самообороны Японии. При кабинете министров создан оперативный штаб, куда стекается последняя информация о происшествии.
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