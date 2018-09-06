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Губернатор Хоккайдо отменила визит в Россию из-за землетрясения
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Губернатор Хоккайдо отменила визит в Россию из-за землетрясения 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТОКИО, 6 сен — РИА Новости. Губернатор Хоккайдо Харуми Такахаси отменила визит на Сахалин из-за землетрясения, сообщили РИА Новости в международном отделе губернаторства.
"Визит на Сахалин отменен из-за необходимости принимать меры в связи с землетрясением на Хоккайдо. Пока известно только, что в таких обстоятельствах визит невозможен. О новых сроках визита пока можно сказать только, что они будут согласованы позднее", — сказал представитель администрации.
Визит Харуми Такахаси на Сахалин должен был состояться с 6 по 8 сентября.
В 3.08 в четверг (21.08 в среду мск) на Хоккайдо произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7. Два человека погибли, 125 ранены, 38 человек пропали без вести. Остров практически обесточен, без света остаются 2,95 миллиона домов, более 80 больниц. Больницы переведены на режим автономного электропитания, часть из них прекратила прием пациентов. Закрыт аэропорт Новый Титосэ, отменены все авиарейсы.
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