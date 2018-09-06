Аэропорт Титосэ на Хоккайдо закрыт из-за разрушений после землетрясения, рейсы отменены

ТОКИО, 6 сен /ПРАЙМ/. Здание нового аэропорта Титосэ на Хоккайдо закрыто, отменены все авиарейсы из-за землетрясения, сообщила администрация воздушного порта.

В результате землетрясения пострадало здание аэропорта: частично обрушилась обшивка потолков и стен, заметна утечка воды из труб. При этом разрушений на взлетно-посадочных полосах не обнаружено.

Все авиарейсы отменены. К этому часу информации о перспективах возобновления работы аэропорта нет.

В результате землетрясения магнитудой 6,7, которое произошло на самом северном японском острове Хоккайдо, пострадали 125 человек, без вести пропавшими считаются 32 человек. Без электричества остались 2,95 тысячи домов.