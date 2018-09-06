Ещё
Аэропорт Титосэ на Хоккайдо закрыт из-за разрушений после землетрясения, рейсы отменены
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аэропорт Титосэ на Хоккайдо закрыт из-за разрушений после землетрясения, рейсы отменены 

Прайм 58 минут назад
ТОКИО, 6 сен /ПРАЙМ/. Здание нового аэропорта Титосэ на Хоккайдо закрыто, отменены все авиарейсы из-за землетрясения, сообщила администрация воздушного порта.
В результате землетрясения пострадало здание аэропорта: частично обрушилась обшивка потолков и стен, заметна утечка воды из труб. При этом разрушений на взлетно-посадочных полосах не обнаружено.
Все авиарейсы отменены. К этому часу информации о перспективах возобновления работы аэропорта нет.
В результате землетрясения магнитудой 6,7, которое произошло на самом северном японском острове Хоккайдо, пострадали 125 человек, без вести пропавшими считаются 32 человек. Без электричества остались 2,95 тысячи домов.
Прайм: последние новости
От землетрясения на японском Хоккайдо остановлены все электростанции острова - министр Внешнее питание отключилось на японской АЭС "Томари" после землетрясения МАК сформировал комиссию по расследованию происшествия с Boeing в аэропорту Сочи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Какой возврат, вы что?». Депутат Рады отдохнул в Крыму62
Самойлова эмигрирует из России400
«Захарченко жив?»: Убийство назвали инсценировкой766
СБУ выдала фото с сайта Минобороны РФ за своё8
Актер из Терминатора умер в США
Видео
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:09
Показано видео ударов ВКС РФ в Сирии
Армия Оружие
00:55
Россия нанесла удары в Сирии
В мире Армия
00:29
Лондон уличили во лжи по делу Скрипалей
В мире
05:14
Максакова рассыпалась в комплиментах перед Порошенко
В мире Общество
00:15
Принято решение по Навальному
Общество
00:48
«Захарченко жив?»: Убийство назвали инсценировкой
Украина Происшествия
02:50
Россия анонсировала историческое событие
Ближний Восток Армия
00:55
Девушка отправила Руки-Базуки в нокаут
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение