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На юге Китая произошло землетрясение
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На юге Китая произошло землетрясение 

Газета.Ru + ещё 35 18 часов назад
Фото: ИА Синьхуа
Не менее 14 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,9, которое произошло утром 8 сентября в провинции Юньнань на юге Китая. О стихийном бедствии сообщается в аккаунте китайского сейсмологического центра в Weibo, передает сетевое издание m24.ru.
По данным специалистов, первый сильный толчок зарегистрировали в 10.31 по местному времени (в 05.21 по Москве). За ним последовало еще более 50 афтершоков разной силы, причем магнитуда одного из них превышала 5. Землетрясение ощущалось в 15 населенных пунктах, главным образом, в селах и небольших городах.
В район бедствия направили более 600 человек − пожарных, медиков, спасателей и рабочих для разбора завалов. В пострадавшие села и города также прибыла спецтехника, в том числе экскаваторы и камеры с термическими сенсорами. Кроме того, в операции по ликвидации последствий землетрясения приняли участие китайские военные.
По словам спасателей, землетрясение началось после 10:00, поэтому жертв и значительного числа пострадавших удалось избежать, так как большинство жителей находилось на улицах.
Тем не менее, в ряде населенных пунктов зафиксированы довольно серьезные разрушения — рухнули гаражи и сараи, обвалились крыши жилых домов, а в стенах образовались крупные трещины. В некоторых районах землетрясение вызвало горные обвалы.
Ранее сообщалось, что на японском острове Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,7. Из-за удара стихии погибли два человека, пострадали 125 человек, еще 39 — пропали без вести. Без света на острове остались почти три миллиона домов. Кроме того, землетрясение магнитудой 8,1 произошло у берегов Фиджи в Тихом океане.
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