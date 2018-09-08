На юге Китая произошло землетрясение

Не менее 14 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,9, которое произошло утром 8 сентября в провинции Юньнань на юге Китая . О стихийном бедствии сообщается в аккаунте китайского сейсмологического центра в Weibo, передает сетевое издание m24.ru

По данным специалистов, первый сильный толчок зарегистрировали в 10.31 по местному времени (в 05.21 по Москве ). За ним последовало еще более 50 афтершоков разной силы, причем магнитуда одного из них превышала 5. Землетрясение ощущалось в 15 населенных пунктах, главным образом, в селах и небольших городах.

В район бедствия направили более 600 человек − пожарных, медиков, спасателей и рабочих для разбора завалов. В пострадавшие села и города также прибыла спецтехника, в том числе экскаваторы и камеры с термическими сенсорами. Кроме того, в операции по ликвидации последствий землетрясения приняли участие китайские военные.

По словам спасателей, землетрясение началось после 10:00, поэтому жертв и значительного числа пострадавших удалось избежать, так как большинство жителей находилось на улицах.

Тем не менее, в ряде населенных пунктов зафиксированы довольно серьезные разрушения — рухнули гаражи и сараи, обвалились крыши жилых домов, а в стенах образовались крупные трещины. В некоторых районах землетрясение вызвало горные обвалы.

Ранее сообщалось, что на японском острове Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,7. Из-за удара стихии погибли два человека, пострадали 125 человек, еще 39 — пропали без вести. Без света на острове остались почти три миллиона домов. Кроме того, землетрясение магнитудой 8,1 произошло у берегов Фиджи в Тихом океане.