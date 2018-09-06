Ураган «Флоренс» в Атлантике ослаб до третьей категории

НЬЮ-ЙОРК , 6 сентября. / ТАСС /. Ураган «Флоренс», сформировавшийся в Атлантическом океане, ослаб с четвертой до третьей категории из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона, однако может вновь усилиться в выходные дни. Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Согласно оценкам синоптиков, скорость ветра в эпицентре атмосферного явления снизилась до 55,9 м/с. Специалисты центра ранее отмечали, что «Флоренс» может стать самым мощным ураганом в Атлантике в текущем сезоне.

"Некоторое постепенное ослабление прогнозируется в последующие 48 часов, усиление возможно в течение выходных", — сообщили синоптики. Они также констатировали, что «Флоренс» по-прежнему будет мощным ураганом в течение нескольких дней".

По оценкам центра, «Флоренс» находится в 1990 км к юго-востоку от Бермудских островов и движется в северо-западном направлении со скоростью 4,4 м/с. Согласно прогнозу американских специалистов, ухудшение погоды на островах произойдет в пятницу. Ожидаются, в частности, сильные волны, которые могут представлять опасность для жизни людей.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода — с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.