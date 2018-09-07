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Ураган «Флоренс» начнет набирать силу в пятницу
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Ураган «Флоренс» начнет набирать силу в пятницу 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Ураган «Флоренс», сформировавшийся в Атлантическом океане, станет вновь набирать силу в пятницу, в выходные он начнет оказывать влияние на погодные условия в ряде прибрежных американских штатов. Об этом сообщил в четверг Национальный центр по наблюдению за ураганами США.
Согласно последним данным синоптиков, «Флоренс» ослаб со второй до первой категории из пяти возможных по шкале Саффира — Симпсона. Скорость ветра в эпицентре атмосферного явления снизилась до 35,7 м/с. Специалисты центра ранее отмечали, что «Флоренс» может стать самым мощным ураганом в Атлантике в текущем сезоне.
По оценкам центра, «Флоренс» находится в 1685 км к юго-востоку от Бермудских островов и движется в северо-западном направлении со скоростью 4,5 м/с. Согласно прогнозам, ухудшение погоды на островах произойдет в пятницу, а в некоторых прибрежных американских штатах — в выходные дни. В обоих случаях ожидаются, в частности, сильные волны, которые могут представлять опасность для жизни людей.
Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода — с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.
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