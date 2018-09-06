При землетрясении в Японии есть погибшие 

По последним данным, жертвами мощного землетрясения в Японии магнитудой 6,7 стали два человека, еще более сотни пострадали, десятки числятся пропавшими без вести. Удар стихии пришелся на самую северную префектуру страны — Хоккайдо.
Эпицентр стихии находился на юго-западе острова Хоккайдо, а очаг залегал на глубине 37 км, привело к разрушениям и оползням в горных районах, оставило без света почти 3 млн домов, отмечает ТАСС. В административном центре префектуры, городе Саппоро до сих пор отмечаются масштабные перебои с энергоснабжением, не работают светофоры.
По данным Генконсульства РФ, информации о пострадавших в результате удара стихии россиянах не поступало.