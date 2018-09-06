При землетрясении в Японии есть погибшие

По данным Генконсульства РФ, информации о пострадавших в результате удара стихии россиянах не поступало.

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