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При землетрясении в Японии есть погибшие
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При землетрясении в Японии есть погибшие 

BFM.RU + ещё 5 1 час назад
Фото: Москва24
По последним данным, жертвами мощного землетрясения в Японии магнитудой 6,7 стали два человека, еще более сотни пострадали, десятки числятся пропавшими без вести. Удар стихии пришелся на самую северную префектуру страны — Хоккайдо.
Эпицентр стихии находился на юго-западе острова Хоккайдо, а очаг залегал на глубине 37 км, привело к разрушениям и оползням в горных районах, оставило без света почти 3 млн домов, отмечает ТАСС. В административном центре префектуры, городе Саппоро до сих пор отмечаются масштабные перебои с энергоснабжением, не работают светофоры.
По данным Генконсульства РФ, информации о пострадавших в результате удара стихии россиянах не поступало.
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