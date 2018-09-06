Пострадавших при землетрясении в Японии уже больше сотни

Японии продолжает стремительно расти число пострадавших во время землетрясений на острове Хоккайдо. По разным данным, различные ранения и травмы получили от 110 до 125 человек. Известно как минимум об одно погибшем.

Кроме того, пропавшими без вести числятся 32 жителя города Саппоро, на который в том числе пришёлся удар стихии, сообщает агентство Kyodo.

Как ранее писал News.ru, землетрясение магнитудой 6,7 было зарегистрировано в ночь на 6 сентября в 67 километрах от города Саппоро. Позднее там же произошёл ещё один подземный толчок магнитудой 5,4. На острове Хоккайдо обрушились несколько зданий, местами сошли оползни, нарушено водоснабжение, обесточено более 3 млн жилых домов.