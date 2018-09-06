Ещё
Пострадавших при землетрясении в Японии уже больше сотни
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пострадавших при землетрясении в Японии уже больше сотни 

News.ru + ещё 1 18 минут назад
Фото: News.ru
В Японии продолжает стремительно расти число пострадавших во время землетрясений на острове Хоккайдо. По разным данным, различные ранения и травмы получили от 110 до 125 человек. Известно как минимум об одно погибшем.
Кроме того, пропавшими без вести числятся 32 жителя города Саппоро, на который в том числе пришёлся удар стихии, сообщает агентство Kyodo.
Как ранее писал News.ru, землетрясение магнитудой 6,7 было зарегистрировано в ночь на 6 сентября в 67 километрах от города Саппоро. Позднее там же произошёл ещё один подземный толчок магнитудой 5,4. На острове Хоккайдо обрушились несколько зданий, местами сошли оползни, нарушено водоснабжение, обесточено более 3 млн жилых домов.
News.ru: последние новости
На японском острове Хоккайдо произошло новое землетрясение Сильное землетрясение зафиксировано у берегов Японии В Приморье более 40 подворий остаются подтопленными
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самойлова эмигрирует из России333
«Какой возврат, вы что?». Депутат Рады отдохнул в Крыму15
«Захарченко жив?»: Убийство назвали инсценировкой759
США признали конец эпохи однополярного мира11
СБУ выдала фото с сайта Минобороны РФ за своё2
Видео
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:09
Показано видео ударов ВКС РФ в Сирии
Армия Оружие
00:55
Россия нанесла удары в Сирии
В мире Армия
00:29
Лондон уличили во лжи по делу Скрипалей
В мире
05:14
Максакова рассыпалась в комплиментах перед Порошенко
В мире Общество
00:15
Принято решение по Навальному
Общество
00:48
«Захарченко жив?»: Убийство назвали инсценировкой
Украина Происшествия
02:50
Россия анонсировала историческое событие
Ближний Восток Армия
00:55
Девушка отправила Руки-Базуки в нокаут
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение