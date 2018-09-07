В четырех районах Хабаровского края из-за циклона ввели режим ЧС

"По решению главы региона, в Николаевском, Советско-Гаванском, имени Лазо и Ульчском муниципальных районах сегодня вводится режим чрезвычайной ситуации регионального характера", — говорится в сообщении.

Сильные дожди и ветер принес на этой неделе в регион ставший циклоном тайфун «Джеби». В некоторых поселениях в районах со зданий сорваны крыши, повалены сотни деревьев, без электричества оставались 30 тыс. жителей хабаровских сел. Сейчас электроснабжение большинства поселений восстановлено, света частично нет только в Советской Гавани. Все соцобъекты работают в штатном режиме.

Кроме того, ливни подтопили территорию района имени Лазо. Нарушилось сообщение с четырьмя поселками.

"Губернатор Вячеслав Шпорт распорядился оказать пострадавшим районам всю необходимую помощь.

Также губернатор поручил максимально быстро восстановить сообщение со всеми населенными пунктами, где бушевала стихия", — добавили в пресс-службе.

Министру здравоохранения края поручено проконтролировать ход лечения трех пострадавших во время непогоды — женщины и ребенка, которых придавило упавшим дерево в Ванине, а также девочки, на которую упал фрагмент кровли. Состояние всех стабильное, уточняется в сообщении.

"В первую очередь мы должны позаботиться о пострадавших, затем необходимо оперативно завершить подключения в Советской Гавани, чтобы в ближайшие сутки свет появился у всех жителей. Проконтролируйте транспортное сообщение, насколько я знаю, есть задержки некоторых авиарейсов, пассажиры не должны остаться без внимания. И уже потом мы займемся восстановлением объектов. Власти региона окажут муниципалитетам необходимую помощь", — цитирует пресс-служба Шпорта.

Новый циклон

По информации синоптиков, в настоящее время к Хабаровскому краю подошел еще один циклон. По всей территории региона вновь идут дожди. Наиболее интенсивные осадки ожидаются на севере края. В ближайшие сутки ливни накроют Тугуро-Чумиканский и Аяно-Майский районы. Из-за похолодания дождь там может смениться на мокрый снег.