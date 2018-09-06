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Непогода нарушила электроснабжение 17 поселений Хабаровского края
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Непогода нарушила электроснабжение 17 поселений Хабаровского края 

Дальний Восток 16 минут назад
Фото: Дальний Восток
Разыгравшаяся в Хабаровском крае непогода оставила без света 17 поселений в нескольких районах, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
«Всего на территории Хабаровского края без электроснабжения находилось 30 населенных пунктов в 10 районах края. По состоянию на 07:00 [00:00 мск] 6 сентября без электроснабжения остаются 17 населенных пунктов в шести районах», — сказали в пресс-службе.
Там уточнили, что бригады электриков в настоящее время устраняют неполадки.
На территорию Хабаровского края несколько дней оказывает влияние вышедший в Японское море и смещающийся к северу региона тайфун «Джеби». В крае шли дожди, отмечался ветер, в поселениях повалило деревья, сорвало кровли со зданий, в результате инцидентов отмечены пострадавшие. Так, из-за упавшего со здания школы в Советской Гавани фрагмента крыши травмы получила 12-летняя девочка, а в Ванине повалившееся от ветра дерево придавило женщину, она получила перелом.
В четверг, по данным Дальневосточного Гидрометцентра, в северных районах края ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, скорость ветра по долинам рек может достичь 20 — 25 м/с, по побережью — 25 — 30 м/с.
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