В Японии повреждено охлаждение бассейнов с ядерным топливом

Землетрясение в Японии повредило систему охлаждения бассейнов с ядерным топливом

В результате мощного землетрясения в Японии произошел сбой в работе основного источника энергии, питающего систему охлаждения бассейнов с отработанным ядерным топливом на остановленной АЭС «Тамари», сообщила электроэнергетическая компания Hokkaido Electric Power.

В компании сообщили, что после сбоя в работе основного источника энергии система охлаждения бассейнов с отработанным ядерным топливом была переведена на питание от резервного генератора, передает ТАСС

В Hokkaido Electric Power уверяют, что утечек радиации не зафиксировано.

Землетрясение магнитудой 6,7 по японской семибалльной шкале произошло в среду вечером, в 21.12 мск (03.12 по местному времени). Эпицентр подземных толчков находился в округе Ибури на юго-западе острова Хоккайдо, очаг залегал на глубине около 37 км.

Напомним, в марте 2011 года в Японии произошла крупнейшая в мире авария на АЭС, ответственность за которую суд возложил на власти страны.

В октябре 2017 года на пляжах Японии, на расстоянии десятков километров к югу от АЭС «Фукусима», был обнаружен радиоактивный песок.