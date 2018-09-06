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В Японии повреждено охлаждение бассейнов с ядерным топливом
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Землетрясение в Японии повредило систему охлаждения бассейнов с ядерным топливом 

Деловая газета «Взгляд» 21 минуту назад
Фото: Reuters
В результате мощного землетрясения в Японии произошел сбой в работе основного источника энергии, питающего систему охлаждения бассейнов с отработанным ядерным топливом на остановленной АЭС «Тамари», сообщила электроэнергетическая компания Hokkaido Electric Power.
В компании сообщили, что после сбоя в работе основного источника энергии система охлаждения бассейнов с отработанным ядерным топливом была переведена на питание от резервного генератора, передает ТАСС.
В Hokkaido Electric Power уверяют, что утечек радиации не зафиксировано.
Землетрясение магнитудой 6,7 по японской семибалльной шкале произошло в среду вечером, в 21.12 мск (03.12 по местному времени). Эпицентр подземных толчков находился в округе Ибури на юго-западе острова Хоккайдо, очаг залегал на глубине около 37 км.
Напомним, в марте 2011 года в Японии произошла крупнейшая в мире авария на АЭС, ответственность за которую суд возложил на власти страны.
В октябре 2017 года на пляжах Японии, на расстоянии десятков километров к югу от АЭС «Фукусима», был обнаружен радиоактивный песок.
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