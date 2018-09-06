В Японии после землетрясения отключилось внешнее питание на одной из АЭС страны

После землетрясения на северном японском острове Хоккайдо произошло отключение внешнего питания на АЭС «Томари».

Об этом сообщает «Киодо» со ссылкой на Управление по ядерному регулированию Японии.

Уточняется, что в результате потери источников внешнего питания бассейны с отработанным ядерным топливом АЭС «Томари» на Хоккайдо перешли в режим охлаждения с помощью аварийной системы электроподачи.

По данным агентства, аварийные источники питания могут поддерживать режим охлаждения в течение семи дней.

Ранее стало известно, что на японском острове Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,7. По последним данным, в результате подземных толчков пострадали 10 человек.