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Теперь до острова Кон Ко можно добраться на скоростном катере
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Теперь до острова Кон Ко можно добраться на скоростном катере 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
В провинции Куанг Чи запустили маршрут на скоростном катере до острова Кон Ко  Катер «Con Co» с кодовым названием QT 00666 был приобретен провинцией за 24,1 млрд донгов. Лодка длинной 27,5 м, шириной 5,5 м и высотой 2,5 м и мощностью в 1 200 лошадиных сил может развивать скорость в 25 узлов.
Лодка способна перевозить 80 пассажиров и пять членов экипажа. Катер способен работать даже при сложных погодных условиях и скорости ветра в 29-38 км/ч.
Ожидается, что запуск маршрута поспособствует не только развитию туризма, но и удовлетворению повседневных нужд жителей острова.
Кон Ко — небольшой остров вулканического происхождения, известный среди туристов нетронутыми пляжами, коралловыми рифами и морепродуктами. Символом острова является построенный на нем маяк.
Источник: Vietnam.net  Перевод: Никита Гребенников
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