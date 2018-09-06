Теперь до острова Кон Ко можно добраться на скоростном катере

В провинции Куанг Чи запустили маршрут на скоростном катере до острова Кон Ко Катер «Con Co» с кодовым названием QT 00666 был приобретен провинцией за 24,1 млрд донгов. Лодка длинной 27,5 м, шириной 5,5 м и высотой 2,5 м и мощностью в 1 200 лошадиных сил может развивать скорость в 25 узлов.

Лодка способна перевозить 80 пассажиров и пять членов экипажа. Катер способен работать даже при сложных погодных условиях и скорости ветра в 29-38 км/ч.

Ожидается, что запуск маршрута поспособствует не только развитию туризма, но и удовлетворению повседневных нужд жителей острова.

Кон Ко — небольшой остров вулканического происхождения, известный среди туристов нетронутыми пляжами, коралловыми рифами и морепродуктами. Символом острова является построенный на нем маяк.