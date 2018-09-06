В Японии после землетрясения обрушились несколько зданий

Уточняется, что у части зданий в регионе обрушились стены. Отмечается, что под завалами могут находиться люди.

Кроме того, в некоторых районах происходят отключения электричества.

Ранее стало известно, что на севере Японии произошло землетрясение магнитудой 6,7. Эпицентр землетрясения находился на глубине более 39 километров в 67 километрах к юго-востоку от населенного пункта Саппоро.

Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.