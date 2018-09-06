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В Японии после землетрясения обрушились несколько зданий
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В Японии после землетрясения обрушились несколько зданий 

Газета.Ru 33 минуты назад
Фото: Reuters
Землетрясение на севере Японии привело к частичному обрушению нескольких зданий, сообщает РИА "Новости".
Уточняется, что у части зданий в регионе обрушились стены. Отмечается, что под завалами могут находиться люди.
Кроме того, в некоторых районах происходят отключения электричества.
Ранее стало известно, что на севере Японии произошло землетрясение магнитудой 6,7. Эпицентр землетрясения находился на глубине более 39 километров в 67 километрах к юго-востоку от населенного пункта Саппоро.
Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.
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