В Японии после землетрясения обрушились несколько зданий 

Землетрясение на севере Японии привело к частичному обрушению нескольких зданий, сообщает РИА "Новости".
Уточняется, что у части зданий в регионе обрушились стены. Отмечается, что под завалами могут находиться люди.
Кроме того, в некоторых районах происходят отключения электричества.
Ранее стало известно, что на севере Японии произошло землетрясение магнитудой 6,7. Эпицентр землетрясения находился на глубине более 39 километров в 67 километрах к юго-востоку от населенного пункта Саппоро.
Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.