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Жителям Челябинской и Оренбургской областей дали рекомендации на случай землетрясений
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Жителям Челябинской и Оренбургской областей дали рекомендации на случай землетрясений 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Представители МЧС России в Челябинской и Оренбургской областях дали рекомендации местным жителям на случай землетрясений, сообщает URA.RU со ссылкой на сайты региональных ведомств.
Спасатели советуют заранее продумать план действий при нахождении дома, на работе, в кино, театре, транспорте, а также на улице. Также желательно научиться оказывать первую медицинскую помощь.
Документы, деньги и карманный фонарик рекомендуется держать в удобном месте.
Во время землетрясения нужно обращать внимание на колебания светильников или падение предметов. Паниковать не следует, так как «от момента, когда Вы почувствовали первые толчки, до опасных для здания колебаний у Вас есть 15-20 секунд».
Ранее сообщалось, что губернатору Челябинской области Борису Дубровскому доложили о ситуации в регионе после землетрясения.
RT на русском: последние новости
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