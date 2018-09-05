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В Институте теории прогноза землетрясений оценили ситуацию на Урале
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В Институте теории прогноза землетрясений оценили ситуацию на Урале 

RT на русском 23 минуты назад
Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Пётр Шебалин в беседе с НСН оценил ситуацию на Урале и рассказал о причинах неоднократных подземных толчков.
«Причины понятны — это древние горные системы, здесь когда-то сейсмическая ситуация была более активной, последние столетия она ослабела, и такое происходит крайне редко. В этом регионе последнее землетрясение было в 1914 году», — заявил он.
По словам эксперта, сложно сказать, как ситуация будет развиваться дальше.
Как отметил Шебалин, маловероятно, что толчки окажутся такой же силы, как и предыдущие, но исключать этого полностью нельзя.
Ранее заведующий обсерваторией «Арти» Института геофизики УрО РАН Олег Кусонский в беседе с URA.RU прокомментировал землетрясение на Урале.
RT на русском: последние новости
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