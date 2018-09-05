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Баженов: Не верю в японский космический лифт!
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Баженов: Не верю в японский космический лифт! 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Телеведущий Тимофей Баженов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня. Топ-1: На Урале произошло землетрясение Тимофей Баженов: На Урале произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла. Толчки были зафиксированы около 2 часов ночи по московскому времени.
К счастью, никто не пострадал, только потрескались несколько домов. Могу сказать, что это очень интересное геофизическое явление! Дело в том, что и землетрясение сильное, и тектоническая плита довольно крепкая, и вообще землетрясений там раньше не было.
Топ-2: Количество сирот в России снизилось до рекордно низкого уровня Тимофей Баженов: Количество сирот в России снизилось до рекордно низкого уровня. На 1 сентября нынешнего года в банке данных о детях-сиротах числятся 47,8 тысячи ребят. Это самый низкий уровень за всю новейшую историю России.
Очень хорошая новость! И кто, и что мне расскажет теперь о состоянии дел в России? Не хочу слышать ничего плохого! Вот этот факт, эта цифра свидетельствует о том, что мы идем в правильном направлении.
Топ-3: Мэр Днепра отказался запрещать в городе русскую музыку Тимофей Баженов: Мэр украинского города Днепра (до 2016 года Днепропетровск — НСН) Борис Филатов заявил, что решение о запрете российских песен на территории города не будет принято. Предложение запретить песни российских исполнителей появилось на сайте городского совета 4 сентября. По задумке авторов предложения, песни как российских артистов, так и украинских исполнителей, поддерживающих «российскую вооруженную агрессию против Украины», должны будут исчезнуть из общественного транспорта, учреждений культуры и отдыха, гостиниц, ресторанов и других общественных мест.
Да, действительно, город Днепропетровск с нелегкой руки действующий украинской власти теперь называется Днепром … Что я хочу сказать, смелый человек — Борис Филатов. Наверное, скорое его увидят следователи СБУ в одной из своих грязных камер.
Топ-4: Японские исследователи проведут испытания прототипа космического лифта Тимофей Баженов: Японские исследователи проведут испытания прототипа космического лифта. Устройство будет доставлено на орбиту на следующей неделе с помощью ракеты-носителя. Это инженерное сооружение, предназначенное для вывода грузов в космос без использования ракет.
На мой взгляд, это какой-то бред. Хотя, может это я — отсталый неандерталец, и наши японские друзья действительно разработали такую штуку. Но, что-то мне не верится, что такое вообще возможно. Впрочем, у меня есть несколько кандидатур, которых можно посадить в этот лифт и отправить их на долгие-долгие годы в ссылку. Но это уже потом, когда космические лифты станут обыденной вещью.
Топ-5: Лёв ввел для своих футболистов «комендантский час» Тимофей Баженов: Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв ужесточил распорядок для своих футболистов. По информации издания, для игроков национальной команды был введён комендантский час. В полночь футболисты обязаны вернуться в отель и разойтись по своим номерам.
Есть советский анекдот, который заканчивается словами «Мотивация какая?». Вот и хочу спросить: мотивация какая? Наверное, такая: если спортсмены не разойдутся по своим номерам ровно в полночь, футбольный мяч превратится в тыкву.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.
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