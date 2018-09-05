Пожар произошел в административном здании в Зеленограде, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.
«По адресу: ул. Озерная аллея, д. 5 стр. 2 произошел пожар. Площадь возгорания составила около 15 кв. м, в настоящее время пожар ликвидирован», — отметил собеседник агентства.
Он добавил, что сведений о пострадавших не поступало.
В свою очередь источник Агентства «Москва» в правоохранительных органах сообщил, что пожар произошел на четвертом этаже здания, расположенного по указанному адресу.