Ещё
Пожар произошел в административном здании в Зеленограде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пожар произошел в административном здании в Зеленограде 

Агентство «Москва» + ещё 2 1 час назад
Фото: Москва24
Пожар произошел в административном здании в Зеленограде, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.
«По адресу: ул. Озерная аллея, д. 5 стр. 2 произошел пожар. Площадь возгорания составила около 15 кв. м, в настоящее время пожар ликвидирован», — отметил собеседник агентства.
Он добавил, что сведений о пострадавших не поступало.
В свою очередь источник Агентства «Москва» в правоохранительных органах сообщил, что пожар произошел на четвертом этаже здания, расположенного по указанному адресу.
Агентство «Москва»: последние новости
Пожар произошел в строении в Истре, есть пострадавшие Пассажиропоток российских аэропортов в январе-июле составил 114,8 млн человек Два человека пострадали в аварии на юго-западе Москвы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Захарченко жив?»: Убийство назвали инсценировкой452
Главный вор России определился со «свитой»201
Лондон уличили во лжи по делу Скрипалей173
Раскрыты подробности об «отравителях» Скрипалей36
Россия анонсировала историческое событие152
Видео
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:09
Показано видео ударов ВКС РФ в Сирии
Армия Оружие
00:55
Россия нанесла удары в Сирии
В мире Армия
00:29
Лондон уличили во лжи по делу Скрипалей
В мире
05:14
Максакова рассыпалась в комплиментах перед Порошенко
В мире Общество
00:15
Принято решение по Навальному
Общество
00:48
«Захарченко жив?»: Убийство назвали инсценировкой
Украина Происшествия
02:50
Россия анонсировала историческое событие
Ближний Восток Армия
00:55
Девушка отправила Руки-Базуки в нокаут
Шоу-бизнес
03:33
Порошенко ловко одурачил украинцев
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение