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Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на острове Хоккайдо
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Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на острове Хоккайдо 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
ТАСС: последние новости
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