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Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на острове Хоккайдо
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Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на острове Хоккайдо
ТАСС
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1 час назад
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Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
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