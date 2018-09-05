Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на острове Хоккайдо 

ТАСС: последние новости

Сейсмологи зафиксировали 18 новых толчков после ночного землетрясения на Урале

AFP: пассажиры самолета во Франции изолированы из-за подозрения на холеру у ребенка

Более 500 км дорог полили водой на севере Крыма в связи с выбросом на предприятии